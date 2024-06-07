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На фронті відбулося 73 бойових зіткнення – Генштаб

На фронті відбулося 73 бойових зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

 • 24492 перегляди

Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний удар, 35 авіаударів і використовували 477 безпілотних літальних апаратів-камікадзе, в той час як Сили оборони відбили 73 бойових зіткнення на фронті.

На даний час відбулося 73 бойових зіткнення. За поточну добу російські окупанти завдали по території України одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 35 авіаційних ударів 58-ми КАБами, застосували 477 дронів-камікадзе. Ворог здійснив майже 2734 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку російський агресор активних наступальних дій не проводив.

На Куп’янському напрямку російські  окупанти протягом дня намагаються просунутися до наших позицій в районах Дружелюбівки та Петропавлівки. Три атаки противника відбито Силами оборони.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Невського, Серебрянського лісу, Тернів та М’ясожарівки. Втрат територій та позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати нашу оборону в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку активність російських загарбників обмежилась п’ятьма бойовими зіткненнями. Чотири атаки в районах Іванівського, Кліщіївки та Калинівки успішно відбито нашими захисниками. Ситуація напружена, триває бій в районі Калинівки.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього від початку доби окупанти 28 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Новоселівки Першої, Сокола, Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобродівки, Новопокровського та Прогресу. Наразі 22 атаки ворога відбито, шість боєзіткнень тривають.

На Курахівському напрямку ворог пʼять разів атакував наші позиції в районах Парасковіївки та Красногорівки. Успіху не мали. Ситуація під контролем Сил оборони.

Дев’ять разів окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Времівському напрямку в районах Старомайорського, Урожайного та Новодарівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, під контролем Сил оборони, втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Покровський напрямок залишається найгарячішим, окупанти за сьогодні втратили вже понад 350 людей - Генштаб05.06.24, 20:23 • 34663 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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