На фронте произошло 73 боевых столкновения – Генштаб

В настоящее время произошло 73 боевых столкновения. За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар с применением двух ракет и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами, применили 477 дронов-камикадзе. Враг совершил почти 2734 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения. Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, передает УНН.

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На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении российские оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к нашим позициям в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз в районах Невского, Серебрянского леса, Терновников и Мясожаровки. Потерь территорий и позиций не допущено.

На Северском направлении враг пять раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Успеха не имел. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении активность российских захватчиков ограничилась пятью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещеевки и Калиновки успешно отражены нашими защитниками. Ситуация напряженная, продолжается бой в районе Калиновки.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки первой, Сокола, Евгеньевки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Новопокровского и прогресса. Сейчас 22 атаки врага отбиты, шесть боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах Прасковеевки и Красногоровки. Успеха не имели. Ситуация под контролем Сил обороны.

Девять раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Времовском направлении в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущено.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Покровское направление остается самым горячим, оккупанты за сегодня потеряли уже более 350 человек - Генштаб