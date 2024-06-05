Покровское направление остается самым горячим, оккупанты за сегодня потеряли уже более 350 человек - Генштаб

Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях. К этому времени общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81. Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 19:30, передает УНН.

На Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеские атаки украинские защитники успешно отбили, одна, в районе Волчанска, - продолжается. Противник за сегодня потерял на направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БПЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины – продолжаются боевые действия. В общем, захватчики нарастили количество штурмовых действий на Купянском направлении до 12.10 атак уже отбито. По состоянию на сейчас враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены три российских боевых бронированных машины и автомобиль.

На Лиманском направлении враг сегодня провел семь атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу - там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет у Невского.

Покровское направление остается самым горячим. К этому времени количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола. Соответственно несут потери в живой силе-за сегодня это уже 354 человека. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь пушек, наземный дронта автомобиль. Повреждены еще 13 единиц различной военной техники захватчиков.

Ореховское направление – враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков – за сегодня отбито уже пять вражеских атак.

Наконец, обстановка существенных изменений не претерпела, добавили в Генштабе.

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