За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб

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С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки - Генштаб
С начала суток продолжилось пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещеевки на Краматорском направлении, в то время как противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки первой и Сокола на Покровском направлении, при этом ситуация остается напряженной.
Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico
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Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела села Пивничное и города Селидово в Донецкой области сегодня утром.
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Бои в районе Волчанска Харьковской области продолжаются с начала суток, ситуация, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, находится под контролем.
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