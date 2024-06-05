За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия вчера поразили, в том числе 15 районов сосредоточения личного состава рф, артиллерийское средство, базу горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и три средства ПВО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оперативная информация по состоянию на 10: 30 5 июня.

Вчера воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава, пункт управления, район сосредоточения ВВТ, артиллерийское средство, базу горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию, станцию РЭБ, наземную станцию управления БПЛА, три средства ПВО и два других важных объекта противника - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. По уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах три ракетных удара с применением 4 ракет, 61 авиаудар (в частности, сбросил 82 кабы), совершил более четырех тысяч обстрелов, среди них 120 - из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что в итоге, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1280 человек. Также враг потерял 12 танков, 16 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства по, 39 БпЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 69 автомобилей и 12 единиц специальной техники.

"Уже сегодня произошло 38 боевых столкновений. Оккупанты совершили два авиаудара с применением шести КАБов, 550 обстрелов позиций наших войск. также враг задействовал для ударов 19 дронов-камикадзе", - информирует Генштаб

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