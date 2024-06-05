Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
krymКрым
ukrainaУкраина
poltavaПолтава
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
sumyСумы
Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  1323 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  106959 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  112860 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  114159 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  109549 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  79942 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  130689 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  65877 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  62551 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115451 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Новости по теме
Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

  •  7239 просмотра
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

  •  8106 просмотра
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

  •  10432 просмотра
Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

  •  10491 просмотра
Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области

Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области

  •  10432 просмотра
Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

  •  11605 просмотра
Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

  •  14171 просмотра
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

  •  14617 просмотра
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

  •  21051 просмотра
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

  •  18108 просмотра

Популярные

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

  •  22329 просмотра
DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

DeepState: на фронте рф продвинулась возле работы ного, Победы и в Новоалександровке

  •  33113 просмотра
США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

США предупреждают, что граждане с двойным гражданством могут потерять право покидать Украину

  •  42123 просмотра
Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

Реакция МИД Украины на последние заявления МИД Китая: Единственной справедливой основой для достижения мира является Формула мира Зеленского

  •  32107 просмотра
Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

Пожары в Киеве: спасены 2 человека и госпитализирован мужчина без признаков жизни

  •  47402 просмотра

Публикации

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

  •  122049 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Эксклюзив

  •  130670 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

  •  148131 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

3 июня 2024, 10:13  •  192315 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  178492 просмотра

Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

Украинские средства ПВО сбили 22 из 27 беспилотников иранского производства "Шахед", запущенных рф из Курска и Крыма в ходе ночной атаки 5 июня 2024 года.

Война •   •  7239 просмотра
Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

Противник обстрелял Днепропетровскую область с помощью беспилотников-камикадзе и тяжелой артиллерии, повредив объекты инфраструктуры, 5 жилых домов, 3 хозяйственных здания и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Общество •   •  8106 просмотра
рф обстреляла Днепропетровщину: жертв нет, повреждена инфраструктура и дома

За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

В течение суток рф потеряла 1280 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери составили 513 700 военнослужащих с момента начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Война •   •  10432 просмотра
За минувшие сутки страна-террорист потеряла 1280 военнослужащих

Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

За минувшие сутки оккупационные войска совершили 440 обстрелов 7 гражданских населенных пунктов в Запорожской области Украины, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из ракетных и артиллерийских систем, в результате чего жилым районам был нанесен ущерб, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  10491 просмотра
Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области

По данным ГНС Украины, был замечен истребитель МиГ-31К, взлетевший с аэродрома саваслейка в нижегородской области рф.

Война •   •  10432 просмотра
Истребитель МиГ-31 к взлетел с российского аэродрома в нижегородской области

Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Кибератака программы-вымогателя на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила медицинские процедуры и обслуживание в нескольких лондонских больницах, вынудив перенаправить пациентов в другие учреждения.

Новости Мира •   •  11605 просмотра
Кибератака на подрядчика Национальной службы здравоохранения Англии нарушила работу лондонских больниц

Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

российский военачальник был приговорен к 10 годам заключения за приказ расстрелять гражданского человека, который отказался похоронить тело знакомой в яме.

Война •   •  14171 просмотра
Командир рф получил 10 лет за приказ стрелять в Гражданского, отказавшегося закопать в яме тело знакомой

5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

Сегодня, пятого июня, любители воздушных путешествий во всем мире могут присоединиться к празднованию Дня воздушных шаров. Именно пятого июня 11783 года во французском городе Анноне братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье совершили первый полет на воздушном шаре.

УНН Lite •   •  14617 просмотра
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды

На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите G7 в Италии будут обсуждаться неизменная поддержка Украины, использование замороженных активов рф для оказания помощи Украине, дальнейшие санкции в отношении рф, меры по обеспечению экономической устойчивости и усиление приверженности поддержке развивающихся стран.

Война •   •  21051 просмотра
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"

Бывшего директора Государственной корпорации "Укрспецэкспорт" и сына экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будут судить по обвинению в злоупотреблении служебным положением по закупке электронного оборудования по завышенной цене.

политика •   •  18108 просмотра
Будут судить сына экс первого заместителя секретаря СНБО и экс-руководителя "Укрспецэкспорта"