Силы противовоздушной обороны сбили 22 из 27 вражеских беспилотников

Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области за сутки

За минувшие сутки оккупационные войска совершили 440 обстрелов 7 гражданских населенных пунктов в Запорожской области Украины, включая авиаудары, атаки беспилотников и обстрелы из ракетных и артиллерийских систем, в результате чего жилым районам был нанесен ущерб, но жертв среди гражданского населения не было.