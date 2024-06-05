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Сили протиповітряної оборони збили 22 з 27 ворожих безпілотників

Сили протиповітряної оборони збили 22 з 27 ворожих безпілотників

Київ • УНН

 • 66670 перегляди

Українські засоби ППО збили 22 з 27 безпілотників іранського виробництва "Шахед", запущених рф з курська і Криму в ході нічної атаки 5 червня 2024 року.

Оборонці неба збили 22/27 ворожих БпЛА "Shahed-131/136". Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

У ніч на 5 червня 2024 року ворог атакував Україну 27-ма ударними БпЛА "Shahed-131/136" із курська (рф) та мису Чауда (Крим).

Під час протиповітряного бою зенітні ракетні підрозділи, РЕБ Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 22 дрони у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

За минулу добу країна-терорист втратила 1280 військовослужбовців 05.06.24, 07:31 • 58749 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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