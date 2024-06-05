Сили протиповітряної оборони збили 22 з 27 ворожих безпілотників
Київ • УНН
Українські засоби ППО збили 22 з 27 безпілотників іранського виробництва "Шахед", запущених рф з курська і Криму в ході нічної атаки 5 червня 2024 року.
Оборонці неба збили 22/27 ворожих БпЛА "Shahed-131/136". Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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У ніч на 5 червня 2024 року ворог атакував Україну 27-ма ударними БпЛА "Shahed-131/136" із курська (рф) та мису Чауда (Крим).
Під час протиповітряного бою зенітні ракетні підрозділи, РЕБ Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 22 дрони у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.
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