За минулу добу країна-терорист втратила 1280 військовослужбовців
Київ • УНН
Протягом доби рф втратила 1280 чоловік особового складу, в результаті чого її загальні бойові втрати склали 513 700 військовослужбовців з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
За добу рф втратила 1280 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 05.06.24:
- Особовий склад: 513700 (+1280).
- Танки: 7806 (+12).
- Броньовані бойові машини: 15036 (+16).
- Артилерійські системи: 13385 (+40).
- РСЗВ: 1092.
- Засоби ППО: 830 (+3).
- Літаки: 357.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10805 (+39).
- Крилаті ракети: 2270 (+2).
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18297 (+69).
- Спеціальна техніка: 2223 (+12).
За добу рф втратила 1290 військовослужбовців 04.06.24, 07:38 • 22260 переглядiв