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За минулу добу країна-терорист втратила 1280 військовослужбовців

За минулу добу країна-терорист втратила 1280 військовослужбовців

Київ • УНН

 • 58749 перегляди

Протягом доби рф втратила 1280 чоловік особового складу, в результаті чого її загальні бойові втрати склали 513 700 військовослужбовців з моменту початку вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

За добу рф втратила 1280 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 05.06.24:

- Особовий склад: 513700 (+1280).

- Танки: 7806 (+12).

- Броньовані бойові машини: 15036 (+16).

- Артилерійські системи: 13385 (+40).

- РСЗВ: 1092.

- Засоби ППО: 830 (+3).

- Літаки: 357.

- Гелікоптери: 326.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10805 (+39).

- Крилаті ракети: 2270 (+2).

- Кораблі/катери: 27.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18297 (+69).

- Спеціальна техніка: 2223 (+12).

За добу рф втратила 1290 військовослужбовців 04.06.24, 07:38 • 22260 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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