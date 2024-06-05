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За добу Сили оборони уразили радіолокаційну станцію та три засоби ППО рф – Генштаб

За добу Сили оборони уразили радіолокаційну станцію та три засоби ППО рф – Генштаб

Київ • УНН

 • 22829 перегляди

Протягом дня Сили оборони України завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу рф, артилерійському засобу, базі пально-мастильних матеріалів, радіолокаційній станції та трьох засобах ППО.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія вчора уразили, зокрема 15 районів зосередження особового складу рф, артилерійський засіб, базу пально-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію та три засоби ППО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Оперативна інформація станом на 10:30 5 червня.

Вчора Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 15 районів зосередження особового складу, пункт управління, район зосередження ОВТ, артилерійський засіб, базу пально-мастильних матеріалів, радіолокаційну станцію, станцію РЕБ, наземну станцію управління БПЛА, три засоби ППО та два інших важливих об’єкти противника

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням 4 ракет, 61 авіаудар (зокрема, скинув 82 КАБи), здійснив понад чотири тисячі обстрілів, серед них 120 - із реактивних систем залпового вогню.

Зазначається, що у підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також ворог втратив 12 танків, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 69 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

"Вже сьогодні відбулося 38 бойових зіткнень. Окупанти здійснили два авіаудари із застосуванням шести КАБів, 550 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 19 дронів-камікадзе", - інформує Генштаб

Сили протиповітряної оборони збили 22 з 27 ворожих безпілотників05.06.24, 07:52 • 66670 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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