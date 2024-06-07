Еще плюс 1080 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  105810 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  107220 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  102295 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  99563 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  95001 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  69395 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
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"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

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"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

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Еще плюс 1080 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 516 080 человек личного состава и 7834 танков.

Война •   •  1753 просмотра
Еще плюс 1080 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного обстрела Украины

В ночь на 7 июня польские истребители и истребители союзников были подняты по тревоге из-за интенсивных ударов российских ракет и беспилотников по Западной Украине.

Война •   •  4248 просмотра
Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного обстрела Украины

Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области

В течение дня оккупанты нанесли 434 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и РСЗО, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Общество •   •  4113 просмотра
Оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области

Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА

Военно-воздушные силы Украины сбили 48 ударных беспилотников и 5 крылатых ракет во время российской воздушной атаки на объекты критически важной инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

Война •   •  11163 просмотра
Воздушные силы сбили 48 ударных БПЛА

В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие

Семь рабочих получили ранения в результате взрыва на судоверфи в Осаке, Япония, во время сварочных и очистных работ с использованием газа.

Новости Мира •   •  11420 просмотра
В Японии произошел взрыв на судостроительном заводе, есть пострадавшие

Зеленский на следующей неделе посетит Германию

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию 11 июня, чтобы выступить в парламенте Германии и принять участие в конференции по восстановлению Украины, организованной Министерством иностранных дел Германии.

Война •   •  15042 просмотра
Зеленский на следующей неделе посетит Германию

В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб

По данным Генерального штаба, в Черном море находится 1 вражеский корабль, а в Азовском - 10, с 3 носителями крылатых ракет "Калибр", способных запускать до 24 ракет.

Война •   •  13061 просмотра
В Черном море 1 вражеский корабль-Генштаб

На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России

Из-за российской атаки на промышленном объекте в Киевской области возник пожар, при этом системы противовоздушной обороны работали, и сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  15429 просмотра
На промышленном объекте в Киевской области возник пожар из-за обстрела России

7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Во Всемирный день безопасности пищевых продуктов страны проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности о важности безопасного питания и профилактики пищевых отравлений, от которых ежегодно умирает более 400 000 человек.

УНН Lite •   •  17845 просмотра
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок

Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США

Россия направляет военные корабли, включая атомную подводную лодку и фрегат, на Кубу для проведения военно-морских учений вблизи берегов Соединенных Штатов.

Война •   •  18713 просмотра
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США