Противник 4 раза обстрелял Сумскую область, в результате чего прозвучало 22 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

По информации, под вражескими обстрелами оказались Хотинская, Великописаревская и Эсманьская громады на Сумщине.

Следовательно, в Есманьской общине были зафиксированы атака FPV дронами (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва).

Что касается Хотинской громады, то здесь россияне сбросили мину, а в Великописаревской громаде оккупанты били из гранатометов (16 взрывов).

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