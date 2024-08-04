Оккупанты 4 раза атаковали Сумскую область, вызвав 22 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская и Эсманьская громады, используя FPV дроны, минометы и гранатометы.
Противник 4 раза обстрелял Сумскую область, в результате чего прозвучало 22 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
По информации, под вражескими обстрелами оказались Хотинская, Великописаревская и Эсманьская громады на Сумщине.
Следовательно, в Есманьской общине были зафиксированы атака FPV дронами (1 взрыв) и минометный обстрел (4 взрыва).
Что касается Хотинской громады, то здесь россияне сбросили мину, а в Великописаревской громаде оккупанты били из гранатометов (16 взрывов).
Сумська область: рф завдала удару, спричинивши 31 вибух6 апреля 2024, 05:45 • 37835 просмотров