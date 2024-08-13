Киев • УНН
В результате ракетно-авиационного удара врага часть Сум без света и газа, повреждена больница, один человек ранен. За ночь россияне совершили 12 ударов по области.
В результате вражеского удара часть населения города Сумы осталась без электро- и газоснабжения, повреждено здание больницы. По области российские войска за ночь совершили 12 ударов, в том числе ракетный и КАБами. Об этом сообщили во вторник в Сумской ОГА, пишет УНН.
Детали
"В результате вражеского ракетно-авиационного удара, предварительно, получил ранения один человек. Повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. Без электро- и газоснабжения осталась часть населения города Сумы", - сообщили в ОВА в Telegram.
На месте, как указано, работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки ликвидируются.
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По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. "Зафиксировано 23 взрыва", - говорится в сообщении.
Обстрелам, как сообщается, подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская и Березовская громады:
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