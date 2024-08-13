В результате вражеского удара часть населения города Сумы осталась без электро- и газоснабжения, повреждено здание больницы. По области российские войска за ночь совершили 12 ударов, в том числе ракетный и КАБами. Об этом сообщили во вторник в Сумской ОГА, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеского ракетно-авиационного удара, предварительно, получил ранения один человек. Повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей. Без электро- и газоснабжения осталась часть населения города Сумы", - сообщили в ОВА в Telegram.

На месте, как указано, работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки ликвидируются.

Обстріл Сумщини: один поранений, район Веретенівки без комунікацій

По данным ОВА, ночью и утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. "Зафиксировано 23 взрыва", - говорится в сообщении.

Обстрелам, как сообщается, подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская и Березовская громады:

Краснопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов). Также были авиаудары КАБ (2 взрыва).

Хотинская община: нанесен авиаудар КАБ (3 взрыва).

Ворожбянская община: осуществлен авиаудар КАБ (1 взрыв).

Сумская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (2 взрыва).

Белопольская община: россияне нанесли авиаудары КАБ (2 взрыва).

Березовская громада: осуществлен ракетный удар (1 взрыв) и авиаудар КАБ (2 взрыва).

Юнаковская община: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).

Російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по інфраструктурі Сум