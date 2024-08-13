Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по инфраструктуре Сум
Киев • УНН
13 августа армия РФ атаковала объекты инфраструктуры в Сумах. В результате удара повреждены несколько объектов, продолжаются аварийно-восстановительные работы, последствия уточняются.
Сегодня, 13 августа, российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы. В результате атаки было повреждено несколько объектов, но на месте уже работают все необходимые службы. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, а последствия удара еще уточняются. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, беречь себя и своих близких, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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