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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по инфраструктуре Сум

Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по инфраструктуре Сум

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 04:35  •  25891 просмотра

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13 августа армия РФ атаковала объекты инфраструктуры в Сумах. В результате удара повреждены несколько объектов, продолжаются аварийно-восстановительные работы, последствия уточняются.

Сегодня, 13 августа, российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы. В результате атаки было повреждено несколько объектов, но на месте уже работают все необходимые службы. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, а последствия удара еще уточняются. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, беречь себя и своих близких, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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