Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по инфраструктуре Сум

Сегодня, 13 августа, российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы. В результате атаки было повреждено несколько объектов, но на месте уже работают все необходимые службы. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

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Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, а последствия удара еще уточняются. Власти призывают жителей сохранять спокойствие, беречь себя и своих близких, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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