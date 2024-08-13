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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 03:45  •  6030 просмотра

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В Сумах зафиксированы звуки взрывов во время воздушной тревоги, которая длится уже десятый час. Ранее Воздушные Силы сообщали о вражеском беспилотнике на границе Черкасской и Полтавской областей.

В Сумах раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В области десятый час продолжается воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Воздушные Силы ранее сообщали о вражеском БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей. Отмечалось, что направление движения дрона хаотичное.

Сильна пожежа в російському Єкатеринбурзі: очевидці повідомляють про вибух12 августа 2024, 22:27 • 15960 просмотров

Лилия Подоляк

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ОбществоВойна
poltavskaya-oblastПолтавская область
cherkasyЧеркассы
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