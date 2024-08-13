В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В Сумах зафиксированы звуки взрывов во время воздушной тревоги, которая длится уже десятый час. Ранее Воздушные Силы сообщали о вражеском беспилотнике на границе Черкасской и Полтавской областей.
В Сумах раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В области десятый час продолжается воздушная тревога, передает УНН.
Детали
Воздушные Силы ранее сообщали о вражеском БпЛА на границе Черкасской и Полтавской областей. Отмечалось, что направление движения дрона хаотичное.
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