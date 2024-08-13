Сильный пожар в российском Екатеринбурге: очевидцы сообщают о взрыве
Киев • УНН
В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар в коллективном саду. Очевидцы сообщают о звуке взрыва перед возгоранием, а площадь пожара составила 250 квадратных метров.
В российском городе Екатеринбург произошел сильный пожар. Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA, передает УНН.
Детали
Очевидцы пишут о звуке взрыва, который был слышен перед возгоранием.
Между тем представители главного управления МЧС Екатеринбургской области заявляют, что пылает коллективный сад, а площадь пожара составила 250 "квадратов".
Партизани зупинили рух вагонів із боєприпасами КНДР під єкатеринбургом - "АТЕШ"5 июля 2024, 07:09 • 25426 просмотров
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
Эксклюзив
МВФ требует проведения открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов с привлечением иностранных наблюдателей - эксперт
Эксклюзив
Даже при нулевой температуре отключения света будут - эксперт о необходимости ОСМД и ЖСК участвовать в программах компенсаций электрогенераторов
Эксклюзив
Готовность фортификационных сооружений в Одесской области достигла 90% - ОВА
Эксклюзив
Промедление с продажей яхты медведчука является достаточной причиной для избрания нового руководителя АРМА - правозащитник
Эксклюзив
Как подготовить первоклассника к школе: советы психолога
Эксклюзив