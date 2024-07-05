Под екатиринбургом в россии украинским партизанам удалось остановить движение железнодорожных составов с северокорейскими боеприпасами. Об этом активисты "АТЕШ" сообщили в Telegram, передает УНН.

Агентам АТЭШ удалось провести успешную операцию на транссибирской железнодорожной магистрали под екатеринбургом. В результате был осуществлен подрыв железнодорожного полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась только в местных пабликах.

Партизаны также сообщают, что только после получения команды из областного управления фсб, разрешили ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили место хранения авиационных ракет Х-22 для бомбардировщиков Ту-22М3 в ленинградской области россии, которые используются для атак на Украину, и передали украинским силовикам подробную информацию, включая координаты.