Обстрел Сумщины: один раненый, район Веретеновки без коммуникаций
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Сумщине один человек ранен и госпитализирован. Район Веретеновки временно остался без газа и электроэнергии, ведутся восстановительные работы.
В результате попадания по Сумской области один человек ранен, его госпитализировали. Временно район Веретеновки без газа и электроэнергии, сообщил руководитель МВА Алексей Дрозденко, передает УНН.
Детали
"Ведутся восстановительные работы после утреннего вражеского удара. Есть один раненый, его забрала скорая. Временно р-н Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ. Все службы работают! Сейчас выезд из Веретеновки на ул. Ковпака напрямую пока невозможен. Объезд через Анновку", - написал Алексей Дрозденко.
Загарбники атакували об'єкти інфраструктури Сумського району – ОВА11 августа 2024, 17:43 • 53264 просмотра