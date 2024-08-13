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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел Сумщины: один раненый, район Веретеновки без коммуникаций

Обстрел Сумщины: один раненый, район Веретеновки без коммуникаций

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 04:51  •  23941 просмотра

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В результате вражеского удара по Сумщине один человек ранен и госпитализирован. Район Веретеновки временно остался без газа и электроэнергии, ведутся восстановительные работы.

В результате попадания по Сумской области один человек ранен, его госпитализировали. Временно район Веретеновки без газа и электроэнергии, сообщил руководитель МВА Алексей Дрозденко, передает УНН.

Детали

"Ведутся восстановительные работы после утреннего вражеского удара. Есть один раненый, его забрала скорая. Временно р-н Веретеновки без газа и электроэнергии до завершения работ. Все службы работают! Сейчас выезд из Веретеновки на ул. Ковпака напрямую пока невозможен. Объезд через Анновку", - написал Алексей Дрозденко.

Загарбники атакували об'єкти інфраструктури Сумського району – ОВА11 августа 2024, 17:43 • 53264 просмотра

Лилия Подоляк

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