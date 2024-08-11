Захватчики атаковали объекты инфраструктуры Сумского района - ОВА
Киев • УНН
Российские военные атаковали объекты инфраструктуры в Сумском районе. На месте работают аварийные службы, проводятся восстановительные работы, последствия атаки уточняются.
Военные силы рф осуществили ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района. Пишет УНН со ссылкой на областную военную администрацию.
Сегодня, 11 августа враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сумского района. На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Последствия вражеской атаки уточняются, пишет ведомство.
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