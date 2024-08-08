На Сумщине из-за обстрелов началась обязательная эвакуация из пяти громад: вывезли уже 35 человек, шестеро из них - дети
Киев • УНН
В Сумском районе проводится обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов 5 громад, находящихся под обстрелом. За день эвакуировано 35 человек, в том числе 6 детей, есть погибшие и раненые.
В Сумском районе Сумской области началась обязательная эвакуация из 23 населенных пунктов 5 громад, находящихся под обстрелом. За 7 августа эвакуированы 35 человек, в том числе 6 детей, сообщили в Сумской ОВА в четверг, пишет УНН.
На Сумщине началась обязательная эвакуация из 5 громад Сумского района. (...) По информации Сумской районной военной администрации, за 7 августа осуществили эвакуацию 35 жителей населенных пунктов, находящихся под обстрелом, из них 6 детей. По состоянию на 16.00 8 августа в результате вражеских обстрелов 2 человека погибли, и два - получили ранения
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Согласно решению Совета обороны и распоряжению начальника Сумской ОВА, обязательная эвакуация проходит из 23 населенных пунктов 5 громад Сумского района - Краснопольской, Николаевской сельской, Миропольской, Юнаковской и Хотинской, которые попадают в зону огневого поражения врага.
Сейчас соответствующие задачи поставлены правоохранительным органам, ГСЧС, общинам, военным районным администрациям, работают соответствующие Департаменты областной администрации, подготовлены эвакуационные силы и средства.
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В проведении эвакуации активно помогают громадам Сумщины международные партнеры и украинские волонтерские организации.
В тыловых районах Сумщины обустроено 1297 мест для временного проживания.
"Призываю жителей громад, которые сегодня находятся под усиленным обстрелом, обязательно эвакуироваться. Особенно это касается семей с детьми, - прокомментировал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх. - Не рискуйте своей жизнью и жизнями родных людей".