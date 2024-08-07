На Сумщине в 23 населенных пунктах проведут обязательную эвакуацию

В 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района будет проведена обязательная эвакуация. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Соответствующее распоряжение подписал перед эфиром по внедрению обязательной эвакуации в 23 населенных пунктах пяти громад Сумского района. В действие вступает с момента подписания. Задачи поставлены, силы и средства эвакуационные подготовлены - сказал Артюх.

По его словам, речь идет об эвакуации около 6 тыс. человек и среди них 425 детей.

В первую очередь задача поставлена на эвакуацию семей с детьми - отметил Артюх.

Дополнение

6 августа военные РФ 45 раз обстреляли Сумскую область. Было 132 взрыва. Попадания были в следующих громадах: Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская громады.