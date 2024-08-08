Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет

В Сумской области в результате авиаудара российских войск погибли два брата, уточнили в Сумской ОВА и Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

"По уточненной информации, в населенном пункте Могрица погибли два брата, младшему из них было 6 лет", - сообщили в ОВА в Telegram.

"В результате атаки оккупантов погибли 6-летний и 23-летний родные братья", - уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, сообщили в прокуратуре, враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Юнаковской громады Сумского района 8 августа около 11:00.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Первые сообщения были о погибших брате и сестре в результате вражеского авиаудара по Сумской области.