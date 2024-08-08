Авиаудар рф по Сумщине: в прокуратуре уточнили, что погибли два брата 6 и 23 лет
Киев • УНН
В селе Могрица Сумской области в результате российского авиаудара погибли два брата в возрасте 6 и 23 года. Атака произошла 8 августа около 11:00, начато досудебное расследование по факту нарушения законов войны.
В Сумской области в результате авиаудара российских войск погибли два брата, уточнили в Сумской ОВА и Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
"По уточненной информации, в населенном пункте Могрица погибли два брата, младшему из них было 6 лет", - сообщили в ОВА в Telegram.
"В результате атаки оккупантов погибли 6-летний и 23-летний родные братья", - уточнили в прокуратуре.
По данным следствия, сообщили в прокуратуре, враг нанес авиаудар по гражданской инфраструктуре Юнаковской громады Сумского района 8 августа около 11:00.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Добавим
Первые сообщения были о погибших брате и сестре в результате вражеского авиаудара по Сумской области.