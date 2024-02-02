Сумщину армія рф вночі обстріляла з артилерії та РСЗВ: 30 вибухів
Київ • УНН
Російські війська обстріляли дві громади в Сумській області з артилерії та реактивних систем залпового вогню, спричинивши 30 вибухів за ніч.
Російські війська вночі чотири рази обстріляли Сумську область, через що сталося 30 вибухів, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та Краснопільська громада", - ідеться у повідомленні ОВА у соцмережах.
Як вказано, по Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (3 вибухи), по Хотінській громаді здійснено обстріли з РСЗВ (23 вибухи) та артилерії (4 вибухи).
Зафіксовано 107 вибухів – ворожа армія обстріляла п'ять громад Сумщини01.02.24, 22:46 • 25794 перегляди