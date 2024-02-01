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Зафіксовано 107 вибухів – ворожа армія обстріляла п'ять громад Сумщини

Зафіксовано 107 вибухів – ворожа армія обстріляла п'ять громад Сумщини

Київ • УНН

 • 25794 перегляди

Російські військові обстріляли п'ять населених пунктів у Сумській області, зафіксувавши 107 вибухів з мінометів, артилерії, безпілотників та гранатометів.

Упродовж дня 1 лютого російські військові 23 рази обстріляла територію Сумщини. Зафіксовано 107 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

З мінометів російські війська обстріляли Хотінську громаду (11 вибухів) та Білопільську громаду (7 вибухів). Останню громаду також обстріляли з артилерії (один вибух).

У Краснопільській громаді зафіксований обстріл двома БпЛА (FPV-дрони) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (12 вибухів).

По Великописарівській громаді з БпЛА скинули вибуховий пристій (ВОГ) (один вибух), зафіксовані обстріли з мінометів (11 вибухів) і артилерії (12 вибухів).

В Юнаківській громаді був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), скидання з безпілотника вибухових пристроїв (ВОГ) (6 вибухів), артобстріли (20 вибухів) і гранатометний обстріл (СПГ) (7 вибухів).

На Сумщині за ніч п'ять обстрілів: росіяни били з артилерії, СПГ, міномета, скинули чотири міни01.02.24, 09:50 • 28753 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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