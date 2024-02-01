На Сумщині за ніч п'ять обстрілів: росіяни били з артилерії, СПГ, міномета, скинули чотири міни
Київ • УНН
За ніч російські війська 29 разів обстріляли п'ять громад Сумської області.
Сумську область уночі російські війська обстріляли п'ять разів, викликавши 29 вибухів, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 29 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади", - ідеться у повідомленні ОВА у соцмережах.
Як повідомляється, ворог по чотирьох громадах бив з різних видів озброєння - артилерії, СПГ та міномета, скинув чотири міни на територію Білопільської громади.
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