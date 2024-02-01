В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины

Сумскую область ночью российские войска обстреляли пять раз, из-за чего произошло 29 взрывов, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. 29 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свесская громады", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Как сообщается, враг по четырем громадам бил из различных видов вооружения - артиллерии, СПГ и миномета, сбросил четыре мины на территорию Белопольской громады.

Задержан агент фсб, который помогал россиянам готовить маршрут для проникновения на Сумщину