В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  148603 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  169411 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  170840 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  151359 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  141592 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  138488 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131462 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины

За ночь российские войска 29 раз обстреляли пять громад Сумской области.

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В Сумской области за ночь пять обстрелов: россияне били из артиллерии, СПГ, миномета, сбросили четыре мины

Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил лидерам парламентов стран Балтии, что законопроект о дополнительной помощи США для Украины и реформы политики в отношении границы будет разделен, а окончательное решение будет зависеть от предложений участников переговоров в Сенате.

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Спикер Палаты представителей США сказал, что законопроект о границе и помощи Украине "вероятно" разделят - СМИ

В январе россияне почти 2800 раз обстреляли Херсонскую область: 23 человека погибли

В январе россияне обстреляли Херсонскую область почти 2800 раз, в результате чего 23 человека погибли и около 100 получили ранения.

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По сообщению главы Донецкой областной военной администрации, за минувшие сутки в результате российской агрессии в селе Цукурино Донецкой области погиб один местный житель, по области еще двое получили ранения.

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В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области

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В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области

Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

Руководитель военной разведки Украины спрогнозировал, что следующие шесть месяцев войны будут "интересными".

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Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения

За минувшие сутки российская армия четыре раза обстреляла Николаевскую область баллистическими ракетами, повредив инфраструктуру и электросети.

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Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения

В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА

Из-за атаки вражеских беспилотников на гражданский промышленный объект в Харькове никто не пострадал.

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В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА

Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв

Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.

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Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв

По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых

За минувшие сутки российские войска 41 раз обстреляли Херсонскую область, с применением артиллерии, ракет, танков, беспилотников и авиации, ранив шесть человек.

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По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых