Задержан агент фсб, который помогал россиянам готовить маршрут для проникновения на Сумщину

Правоохранители задержали агента фсб, который разведывал места базирования Сил обороны на Сумщине и готовил прорыв российских диверсионных групп на территорию Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как отмечается, агент фсб пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, которые задействованы в защите приграничных районов Сумской области.

Для сбора разведданных мужчина обходил местность и скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом разговоров по телефону.

Еще одной задачей агента фсб было создание собственной сети информаторов для усиленной разведки на территории Сумщины.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумщины - говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника во время выполнения разведзадания.

Это позволило сорвать вражеские планы и обезопасить места временного базирования украинских защитников от возможных воздушных атак врага, указали в СБУ.

Дополнение

По данным следствия, задержанным оказался 54-летний житель Сум, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения фсб он попал из-за распространения прокремлевских комментариев на собственной странице в "Одноклассниках".

После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. За выполненные задания оккупанты отправляли своему приспешнику денежное вознаграждение, которое поступало ему через криптовалютные платежи.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Дополнение

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что на северных границах с рф пограничники фиксируют попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины. Наиболее активное направление для вражеской ДРГ сейчас - Сумщина.

В свою очередь, командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев заявлял, что в Украине создали контрдиверсионные резервы, которые в течение считанных минут должны прибыть к государственной границе для ликвидации возможных российских диверсионных групп.