Затримано агента фсб, який допомогав росіяним готувати маршрут для проникнення на Сумщину
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала у Сумській області агента ФСБ, який розвідував позиції українських військових та готував маршрути проникнення в Україну російських диверсійних груп.
Правоохоронці затримали агента фсб, який розвідував місця базування Сил оборони на Сумщині та готував прорив російських диверсійних груп на територію України. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
Деталі
Як зазначається, агент фсб намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів Сумської області.
Для збору розвідданих чоловік обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону.
Ще одним завданням агента фсб було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території Сумщини.
За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини
Правоохоронці затримали зловмисника під час виконання розвідзавдання.
Це дозволило зірвати ворожі плани і убезпечити місця тимчасового базування українських захисників від можливих повітряних атак ворога, вказали в СБУ.
Доповнення
За даними слідства, затриманим виявився 54-річний житель Сум, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору фсб він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в "Одноклассниках".
Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. За виконані завдання окупанти відправляли своєму поплічнику грошову винагороду, яка надходила йому через криптовалютні платежі.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Доповнення
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що на північних кордонах з рф прикордонники фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі - Сумщина.
Своєю чергою, командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв заявляв, що в Україні створили контрдиверсійні резерви, які протягом лічених хвилин мають прибути до державного кордону для ліквідації ймовірних російських диверсійних груп.