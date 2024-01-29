Найбільша активність російських ДРГ на Сумщині - Демченко

На північних кордонах з рф прикордонники фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Найбільш активний напрямок для ворожої ДРГ наразі - Сумщина. Про це розповів в етері програми "Лінія фронту" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає УНН.

Ми продовжуємо фіксувати спробу заходу на нашу територію ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За останній час найбільш активний напрямок, який вони використовують - це Сумщина. Але також є активність ворожих ДРГ в Харківській області. - сказав Демченко.

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Він зазначив, що прикордонники стали менше фіксувати спроб заходу ДРГ на Чернігівщині.

"Менше фіксуємо спроб заходу ДРГ на Чернігівщині, хоча якщо порівнювати минулий рік, особливо на початку року, то найбільш активними ворожі ДРГ були саме по Чернігівському напрямку. Чому вони змінили напрямок - сказати складно, але небезпека від цього нікуди не зникає", - додав Демченко.

Нагадаємо

27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла двох цивільних на Сумщині.

Українські правоохоронці розпочали розслідування щодо розстрілу двох цивільних російською диверсійною групою на Сумщині.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що в Україні створили контрдиверсійні резерви, які протягом лічених хвилин мають прибути до державного кордону для ліквідації ймовірних російських диверсійних груп.