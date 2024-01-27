На Сумщині російська ДРГ розстріляла двох цивільних у Андріївці
Київ • УНН
Російська розвідувальна група застрелила брата і сестру в їхньому будинку в прикордонному селі Сумської області. Начальник ОВА закликав мешканців прикордонної зони евакуюватися через постійні російські атаки, в результаті яких гинуть цивільні особи.
Сьогодні вранці російська розвідувально-диверсійна група розстріляла двох цивільних на Сумщині. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади. Їх будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх вчергове закликав місцевих до евакуації з прифронтових районів.
Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. російські терористи продовжують вбивати мирне населення
Нагадаємо
За ніч та ранок росіяни тричі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Протягом атак було зафіксовано 15 вибухів.
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