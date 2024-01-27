Окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 61 вибух

За ніч та ранок росіяни тричі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Протягом атак було зафіксовано 15 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

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Під час обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області удару зазнали Білопільська та Великописарівська громади.

По Великописарівській громаді ворог бив з гранатометів АГС. Було чути 4 вибухи. В Білопільській громаді пролунало 52 вибухи в результаті застосування ворогом мінометів.

Нагадаємо

Вчора російська армія здійснила 22 обстріли територій Сумщини. Було зафіксовано 100 вибухів у вісьмох громадах області.

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