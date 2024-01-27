Окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 61 вибух
Київ • УНН
Під час обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області удару зазнали Білопільська та Великописарівська громади.
За ніч та ранок росіяни тричі обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Протягом атак було зафіксовано 15 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Під час обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області удару зазнали Білопільська та Великописарівська громади.
По Великописарівській громаді ворог бив з гранатометів АГС. Було чути 4 вибухи. В Білопільській громаді пролунало 52 вибухи в результаті застосування ворогом мінометів.
Нагадаємо
Вчора російська армія здійснила 22 обстріли територій Сумщини. Було зафіксовано 100 вибухів у вісьмох громадах області.
Ще плюс 770 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога27.01.24, 08:00 • 29829 переглядiв