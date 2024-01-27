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100 вибухів за день: окупанти обстріляли територію Сумщини

100 вибухів за день: окупанти обстріляли територію Сумщини

Київ • УНН

 • 33084 перегляди

Російська армія 22 рази обстріляла Сумську область, спричинивши 100 вибухів та пошкодивши вісім населених пунктів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Під час обстрілів використовувалися міномети, стрілецька зброя, артилерія, безпілотні літальні апарати, БПЛА та міни.

Упродовж п’ятниці, 26 січня, російська армія здійснила 22 обстріли територій Сумщини. Зафіксовано 100 вибухів у вісьмох громадах області. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

З мінометів російські військові обстріляли Великописарівську громаду (17 вибухів), Зноб-Новгородську (3 вибухи), Дружбівську (2 вибухи) та Хотінську громаду (17 вибухів).

В Есманьській громаді були обстріли за стрілецької зброї та мінометів – один вибух.

По території Юнаківської громади були зафіксовані обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (один вибух).

37 мін скинули російські армійці на територію Білопільської громади. Також зафіксований артобстріл (три вибухи).

По Миропільській громаді був здійснений обстріл за допомогою дронів типу "FPV" (два вибухи) та мінометів (два вибухи).

Дефіциту електрики немає, через обстріли є значні пошкодження в мережах на Харківщині та Сумщині - енергетики26.01.24, 10:59 • 42937 переглядiв

Лілія Подоляк

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