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Дефіциту електрики немає, через обстріли є значні пошкодження в мережах на Харківщині та Сумщині - енергетики

Дефіциту електрики немає, через обстріли є значні пошкодження в мережах на Харківщині та Сумщині - енергетики

Київ • УНН

 • 42937 перегляди

Україна не відчуває дефіциту електроенергії, оскільки внутрішня генерація задовольняє потреби споживачів і дефіциту не очікується, заявляють у Міністерстві енергетики та НЕК "Укренерго". Однак обстріли завдали значних пошкоджень електромережам у Харківській та Сумській областях.

В Україні дефіциту електроенергії немає. Споживання знижується через потепління. Через ворожі обстріли є значні пошкодження в мережах у Харківській та Сумській областях. Про це повідомили у п'ятницю у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії не фіксується. Внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів", - повідомили у Міненерго.

В Укренерго вказали, що виникнення дефіциту в енергосистемі і не прогнозується. І що споживання продовжує поступово знижуватись через потепління. Проте загальний рівень споживання залишається високим. 

За даними міністерства, в аварійний ремонт виведено два корпуси ТЕС. Водночас у резерві є блок теплової генерації, який буде підключено до роботи в разі потреби.

"Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили у міністерстві.

Українців при цьому закликають економити електрику.

Наслідки обстрілів та знеструмлення

Внаслідок артобстрілів вимикались повітряні лінії 110 кВ на Харківщині. У результаті відключились лінії і підстанції "Харківобленерго" та "Укрзалізниці", знеструмлені побутові споживачі та місцева промисловість, вказали у Міненерго. "У Харківській області через пошкодження обладнання обленерго під час обстрілів вчора ввечері та вночі знеструмлено один з об’єктів "Укренерго" та кілька об’єктів обленерго", - зазначили в Укренерго.

Також у результаті бойових дій в області є пошкодження з загорянням енергетичного обладнання в одному з районів, у результаті чого залишились без світла побутові споживачі в трьох населених пунктах, повідомили у Міненерго. В області без енергопостачання понад 16 500 споживачів, вказали в Укренерго.

У Сумській області, як зазначили у міністерстві, через обстріли вимикались лінії та підстанції напругою 110 кВ, обстріляна дільниця АТ "Сумиобленерго" - постраждалих немає. Також знеструмлювались побутові споживачі та місцева промисловість, усіх заживлено, повідомили у Міненерго. За даними Укренерго, в області знеструмлювались понад 40 тисяч споживачів, є пошкодження обладнання обленерго, на ранок всі споживачі заживлені по резервних схемах живлення.

Як повідомили в Укренерго, загалом через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишається 358 населених пунктів. Через негоду на ранок знеструмлено 1 населений пункт в Чернігівській області. З технічних причин є відключення в Київській, Полтавській, Сумській.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 4772 МВт-год. Експорту не передбачається, вказали у Міненерго.

За даними Укренерго, імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби, за виключенням нічних годин, зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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