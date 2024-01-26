Дефицита электричества нет, из-за обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях - энергетики

В Украине дефицита электроэнергии нет. Потребление снижается из-за потепления. Из-за вражеских обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в пятницу в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии не фиксируется. Внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей", - сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго указали, что возникновение дефицита в энергосистеме и не прогнозируется. И что потребление продолжает постепенно снижаться из-за потепления. Однако общий уровень потребления остается высоким.

По данным министерства, в аварийный ремонт выведены два корпуса ТЭС. При этом в резерве есть блок тепловой генерации, который будет подключен к работе в случае необходимости.

"Ситуация контролируемая. Графики отключений не применяются", - отметили в министерстве.

Украинцев при этом призывают экономить электричество.

Последствия обстрелов и обесточивания

В результате артобстрелов выключались воздушные линии 110 кВ в Харьковской области. В результате отключились линии и подстанции "Харьковоблэнерго" и "Укрзализныци", обесточены бытовые потребители и местная промышленность, указали в Минэнерго. "В Харьковской области из-за повреждения оборудования облэнерго во время обстрелов вчера вечером и ночью обесточен один из объектов "Укрэнерго" и несколько объектов облэнерго", - отметили в Укрэнерго.

Также в результате боевых действий в области есть повреждения с возгоранием энергетического оборудования в одном из районов, в результате чего остались без света бытовые потребители в трех населенных пунктах, сообщили в Минэнерго. В области без энергоснабжения более 16 500 потребителей, указали в Укрэнерго.

В Сумской области, как отметили в министерстве, из-за обстрелов отключались линии и подстанции напряжением 110 кВ, обстрелян участок АО "Сумыоблэнерго" - пострадавших нет. Также обесточивались бытовые потребители и местная промышленность, все запитаны, сообщили в Минэнерго. По данным Укрэнерго, в области обесточивались более 40 тысяч потребителей, есть повреждения оборудования облэнерго, на утро все потребители запитаны по резервным схемам питания.

Как сообщили в Укрэнерго, в целом из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остается 358 населенных пунктов. Из-за непогоды на утро обесточен 1 населенный пункт в Черниговской области. По техническим причинам есть отключения в Киевской, Полтавской, Сумской.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,62 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4772 МВт-ч. Экспорта не предвидится, указали в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток, за исключением ночных часов, из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы.