100 взрывов за день: оккупанты обстреляли территорию Сумщины

В течение пятницы, 26 января, российская армия осуществила 22 обстрела территорий Сумщины. Зафиксировано 100 взрывов в восьми общинах области. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Из минометов российские военные обстреляли Великописаревскую общину (17 взрывов), Зноб-Новгородскую (3 взрыва), Дружбовскую (2 взрыва) и Хотинскую общину (17 взрывов).

В Есманьской общине были обстрелы из стрелкового оружия и минометов - один взрыв.

По территории Юнаковской общины были зафиксированы обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и обстрел с помощью дрона типа "FPV" (один взрыв).

37 мин сбросили российские армейцы на территорию Белопольской общины. Также зафиксирован артобстрел (три взрыва).

По Миропольской общине был осуществлен обстрел с помощью дронов типа "FPV" (два взрыва) и минометов (два взрыва).

Дефицита электричества нет, из-за обстрелов есть значительные повреждения в сетях в Харьковской и Сумской областях - энергетики