Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксирован 61 взрыв

За ночь и утро россияне трижды обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. В течение атак было зафиксировано 15 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Во время обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области удар понесли Белопольская и Великописаревская громады.

По Великописаревской громаде враг бил из гранатометов АГС. Было слышно 4 взрыва. В Белопольской громаде прозвучало 52 взрыва в результате применения врагом минометов.

Напомним

Вчера российская армия осуществила 22 обстрела территорий Сумщины. Было зафиксировано 100 взрывов в восьми громадах области.

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