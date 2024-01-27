Ще плюс 770 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 381 370 осіб особового складу і 6271 танк.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 381 370 осіб, 6271 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 381 370 (+770) осіб,
танків ‒ 6271 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) од,
артилерійських систем – 9085 (+3) од,
РСЗВ – 972 (+0) од,
засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7037 (+4),
крилаті ракети ‒ 1845 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 1433 (+8).
Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень на фронті – Генштаб27.01.24, 07:09 • 103793 перегляди