Окупанти атакували Берислав з безпілотника: одна людина загинула, ще одна поранена

Окупаційні війська рф сьогодні вранці атакували Берислав на Херсонщині. Внаслідок удару з безпілотника загинула одна людна, ще один чоловік отримав поранення. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік. Ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого - резюмував Прокудін.

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Окупаційні війська за минулу добу здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Внаслідок ударів рф постраждала одна людина.

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