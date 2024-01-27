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Окупанти атакували Берислав з безпілотника: одна людина загинула, ще одна поранена

Окупанти атакували Берислав з безпілотника: одна людина загинула, ще одна поранена

Київ • УНН

 • 29716 перегляди

Сьогодні вранці російські окупаційні війська атакували Берислав Херсонської області за допомогою безпілотників, в результаті чого одна людина загинула і ще одна отримала поранення.

Окупаційні війська рф сьогодні вранці атакували Берислав на Херсонщині. Внаслідок удару з безпілотника загинула одна людна, ще один чоловік отримав поранення. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік. Ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого

- резюмував Прокудін.

Доповнення

Окупаційні війська за минулу добу здійснили 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 340 снарядів, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Внаслідок ударів рф постраждала одна людина. 

Нагадаємо

Українські спецпризначенці за допомогою безпілотників знищили російську бойову машину піхоти БМП-2, яка обстрілювала правий берег Херсонщини.

За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще один отримав поранення27.01.24, 09:39 • 32390 переглядiв

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