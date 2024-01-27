Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен
Киев • УНН
Сегодня утром российские оккупационные войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
Оккупационные войска рф сегодня утром атаковали Берислав на Херсонщине. В результате удара с беспилотника погиб один человек, еще один человек получил ранения. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина. Еще один человек госпитализирован. Медики продолжают обследовать пострадавшего
Дополнение
Оккупационные войска за минувшие сутки совершили 85 обстрелов Херсонщины, выпустив 340 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Вследствие ударов рф пострадал один человек.
Напомним,
Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины.
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Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен
Сегодня утром российские оккупационные войска атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотников, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
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