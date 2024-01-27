Оккупанты атаковали Берислав с беспилотника: один человек погиб, еще один ранен

Оккупационные войска рф сегодня утром атаковали Берислав на Херсонщине. В результате удара с беспилотника погиб один человек, еще один человек получил ранения. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Утром вражеская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина. Еще один человек госпитализирован. Медики продолжают обследовать пострадавшего - резюмировал Прокудин.

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Оккупационные войска за минувшие сутки совершили 85 обстрелов Херсонщины, выпустив 340 снарядов, с применением минометов, артиллерии, РСЗО, танков и БпЛА. Вследствие ударов рф пострадал один человек.

Напомним,

Украинские спецназовцы с помощью беспилотников уничтожили российскую боевую машину пехоты БМП-2, которая обстреливала правый берег Херсонщины.

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