За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения
За минувшие сутки российские войска убили двух жителей Донецкой области во время обстрелов Серебрянки и Красногоровки, еще один человек получил ранения.
Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксирован 61 взрыв
Во время обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области удар понесли Белопольская и Великописаревская громады.
За сутки оккупанты дважды ударили по Николаевской области из артиллерии
26 января российские войска дважды обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду в Николаевской области, но никто не пострадал.
На Харьковщине враг обстрелял 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов, ранен полицейский
26 января российские войска обстреляли из артиллерии и минометов 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранив украинского милиционера. В результате обстрелов повреждены дома и здания в нескольких районах. Украинские военные отбили 13 российских атак вблизи Табаевки.
На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов
За минувшие сутки российские войска нанесли 86 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области Украины, разрушив 7 жилых домов, но обошлось без жертв.
В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей - Силы обороны юга
Южные силы обороны сообщили, что Россия увеличила свое военно-морское присутствие в Черном море до 7 кораблей, включая 4 ракетоносца, способные запускать до 22 ракет "Калибр". Они предупреждают, что уровень ракетной угрозы сейчас чрезвычайно высок.
Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех
Российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по гражданской инфраструктуре Славянска, Украина, 27 января. Ракета попала и почти разрушила керамическую мастерскую. Повреждения получили близлежащие жилые дома и детский сад, но о жертвах не сообщалось.
Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые
Российские войска выпустили 85 снарядов и 340 мин по Херсонской области 6 марта, попав в жилые кварталы и учебное заведение, ранив по меньшей мере одного человека. Обстрелы были направлены как на город Херсон, так и на другие населенные пункты области.
WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины
По словам официальных лиц, Вашингтон разрабатывает новую стратегию в отношении Украины, сосредоточенную на помощи в отражении российских наступательных действий, а не на возвращении утраченных территорий. Долгосрочный план направлен на оказание поддержки, несмотря на трудности с финансированием, хотя он и не предусматривает попыток Украины восстановить контроль над утраченными территориями.
Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине
Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что 27 января в Кировоградской области были сбиты четыре иранских беспилотника Shahed, запущенные Россией. Россия также выпустила ракету "Искандер" с территории России по Донецкой области, но обошлось без жертв.