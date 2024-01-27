За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  147314 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  182005 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  207804 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  190768 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  198601 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  200434 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  171412 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  156557 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения

За минувшие сутки российские войска убили двух жителей Донецкой области во время обстрелов Серебрянки и Красногоровки, еще один человек получил ранения.

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Во время обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области удар понесли Белопольская и Великописаревская громады.

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Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксирован 61 взрыв

За сутки оккупанты дважды ударили по Николаевской области из артиллерии

26 января российские войска дважды обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду в Николаевской области, но никто не пострадал.

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За сутки оккупанты дважды ударили по Николаевской области из артиллерии

На Харьковщине враг обстрелял 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов, ранен полицейский

26 января российские войска обстреляли из артиллерии и минометов 15 населенных пунктов в Харьковской области, ранив украинского милиционера. В результате обстрелов повреждены дома и здания в нескольких районах. Украинские военные отбили 13 российских атак вблизи Табаевки.

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На Харьковщине враг обстрелял 15 населенных пунктов из артиллерии и минометов, ранен полицейский

На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов

За минувшие сутки российские войска нанесли 86 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области Украины, разрушив 7 жилых домов, но обошлось без жертв.

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На Запорожье 19 городов и сел оказались под вражеским огнем: оккупанты нанесли 86 ударов

В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей - Силы обороны юга

Южные силы обороны сообщили, что Россия увеличила свое военно-морское присутствие в Черном море до 7 кораблей, включая 4 ракетоносца, способные запускать до 22 ракет "Калибр". Они предупреждают, что уровень ракетной угрозы сейчас чрезвычайно высок.

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В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей - Силы обороны юга

Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех

Российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по гражданской инфраструктуре Славянска, Украина, 27 января. Ракета попала и почти разрушила керамическую мастерскую. Повреждения получили близлежащие жилые дома и детский сад, но о жертвах не сообщалось.

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Появились подробности ночного удара "Искандером" по Славянску, ракета попала в керамический цех

Оккупанты 85 раз обстреляли Херсонщину, есть раненые

Российские войска выпустили 85 снарядов и 340 мин по Херсонской области 6 марта, попав в жилые кварталы и учебное заведение, ранив по меньшей мере одного человека. Обстрелы были направлены как на город Херсон, так и на другие населенные пункты области.

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WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины

По словам официальных лиц, Вашингтон разрабатывает новую стратегию в отношении Украины, сосредоточенную на помощи в отражении российских наступательных действий, а не на возвращении утраченных территорий. Долгосрочный план направлен на оказание поддержки, несмотря на трудности с финансированием, хотя он и не предусматривает попыток Украины восстановить контроль над утраченными территориями.

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WP: Вашингтон разрабатывает новую стратегию для Украины

Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине

Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что 27 января в Кировоградской области были сбиты четыре иранских беспилотника Shahed, запущенные Россией. Россия также выпустила ракету "Искандер" с территории России по Донецкой области, но обошлось без жертв.

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Воздушные Силы подтвердили уничтожение 4-х "шахедов", сбили на Кировоградщине