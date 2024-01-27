За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения

За минувшие сутки оккупационные войска рф ранили жителя Донетчины и еще двое в результате вооруженной агрессии погибли, сообщил в субботу председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

За 26 января россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Серебрянке и Красногоровке. Еще 1 человек в области получил ранения - написал Филашкин в Telegram

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, россияне убили 1841 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4511. Однако пока количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

Напомним,

Вчера Красногоровка подверглась массированным обстрелам из Градов и пушек 152 калибра - жертвой россиян стала 60-летняя женщина.

В Донецкой области оккупанты предлагает пенсионерам гуманитарку за вступление в партию "единая россия"