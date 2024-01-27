За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще один отримав поранення

За минулу добу окупаційні війська рф поранили жителя Донеччини та ще двоє в результаті збройної агресії загинули , повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

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За 26 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Серебрянці та Красногорівці. Ще 1 людина в області дістала поранення - написав Філашкін у Telegram

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З 24 лютого 2022 року, росіяни вбили 1841 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4511. Проте наразі кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

Нагадаємо

Вчора Красногорівка зазнала масованих обстрілів з Градів та гармат 152 калібру — жертвою росіян стала 60-річна жінка.

На Донеччині окупанти пропонують пенсіонерам гуманітарку за вступ до партії "єдина росія"