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За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще один отримав поранення

За добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще один отримав поранення

Київ • УНН

 • 32386 перегляди

За минулу добу російські війська вбили двох мешканців Донецької області під час обстрілів Серебрянки та Красногорівки, ще одна людина отримала поранення.

За минулу добу окупаційні війська рф поранили жителя Донеччини та ще двоє в результаті збройної агресії загинули , повідомив у суботу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

За 26 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Серебрянці та Красногорівці. Ще 1 людина в області дістала поранення

- написав Філашкін у Telegram

Доповнення

З 24 лютого 2022 року, росіяни вбили 1841 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4511. Проте наразі кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

Нагадаємо

Вчора Красногорівка зазнала масованих обстрілів з Градів та гармат 152 калібру — жертвою росіян стала 60-річна жінка.

На Донеччині окупанти пропонують пенсіонерам гуманітарку за вступ до партії "єдина росія"26.01.24, 21:15 • 109661 перегляд

Ганна Оніщенко

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