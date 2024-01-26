На Донеччині окупанти пропонують пенсіонерам гуманітарку за вступ до партії "єдина росія"

Окупаційна адміністрація на ТОТ Донеччини обіцяє пенсіонерам гуманітарну допомогу в обмін на вступ до партії "єдина росія". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни створили гуманітарну кризу. Мешканці не мають грошей на проживання. Відтак рф вирішила використати ситуацію в свою користь, обіцяючи допомогу пенсіонерам у замін на партійний квиток "єдиної росії".

Мета такої ініціативи – створення видимості явок майбутніх членів путінської партії на кількох відкритих дільницях.

Окупанти примушують до паспортизації мешканців ТОТ перед "виборами путіна" - Центр нацспротиву

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У лютому окупаційна влада на ТОТ планує вирушити по домівках людей, аби "надихнути" людей активно брати участь у "виборчому процесі". Також росіяни спростили законодавство, дозволяючи взяти участь у "виборах" за будь-яким документом.