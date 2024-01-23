Окупанти примушують до паспортизації мешканців ТОТ перед "виборами путіна" - Центр нацспротиву
Київ • УНН
За повідомленнями, напередодні виборів у росії окупанти посилюють примусову паспортизацію на тимчасово окупованих українських територіях. Попри низькі темпи видачі паспортів, росіяни все ще дозволяють голосувати за українськими паспортами.
Перед "виборами" в рф на тимчасово окупованих українських територіях загарбники провели чергові рейди щодо примусової паспортизації. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Ворог прагне якнайшвидше наростити темпи видачі паспортів рф перед "виборами президента рф", які заплановані на березень.
Так звані "вибори" є фікцією, а через низькі темпи паспортизації, росіяни дозволили "голосувати" на них за українським паспортом, або мати змогу вдати, ніби велика кількість людей взяла участь, йдеться в повідомленні.
Під час рейдів окупанти фактично перекривають села, та "проводять бесіди" з тими, хто ще не отримав ворожий паспорт. Зокрема окупанти залякують українців наслідками.
росіяни використовують цивільні лікарні для лікування поранених окупантів - Центр нацспротиву23.01.24, 16:48 • 23444 перегляди