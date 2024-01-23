Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления

Перед "выборами" в рф на временно оккупированных украинских территориях захватчики провели очередные рейды по принудительной паспортизации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Враг стремится как можно быстрее нарастить темпы выдачи паспортов рф перед "выборами президента рф", которые запланированы на март.

Так называемые "выборы" являются фикцией, а из-за низких темпов паспортизации, россияне позволили "голосовать" на них по украинскому паспорту, или иметь возможность сделать вид, будто большое количество людей приняло участие, говорится в сообщении.

Во время рейдов оккупанты фактически перекрывают села, и "проводят беседы" с теми, кто еще не получил вражеский паспорт. В частности оккупанты запугивают украинцев последствиями.

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