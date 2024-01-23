россияне используют гражданские больницы для лечения раненых оккупантов - Центр нацсопротивления

Оккупационные войска рф продолжают использовать гражданские больницы для лечения раненых террористов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на захваченных территориях россияне используют учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи раненым представителям российско-оккупационных войск.

Большинство раненых оккупантов преимущественно находятся в центральных районных больницах до полного или частичного выздоровления, после чего их переводят в медицинское учреждение на ВОТ АР Крым, или непосредственно на территорию РФ - резюмировали в Сопротивлении.

Согласно информации украинского подполья, враг несет большие потери среди личного состава и техники вблизи Авдеевки. Приблизительное количество потерь противника в день на данном направлении составляет 300-400 человек.

Дополнение

Центр национального сопротивления также продолжает призывать всех граждан Украины, которые временно находятся под оккупацией передавать информацию о противнике. Отметим, ВС Украины имеют на вооружении современные и точные образцы вооружения, которые поражают исключительно военные цели противника.

Напомним,

На временно оккупированных территориях Украины обостряется гуманитарный кризис, гражданское население осталось без доступа к качественной медицине. В Центре нацсопротивления отмечают, что на ВОТ не хватает более 3 тысяч медиков.