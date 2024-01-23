росіяни використовують цивільні лікарні для лікування поранених окупантів - Центр нацспротиву
Київ • УНН
російські окупаційні війська в Україні використовують цивільні лікарні для лікування поранених. Після одужання їх переводять на реабілітації до окупованого Криму або відразу у рф.
Окупаційні війська рф продовжують використовувати цивільні лікарні для лікування поранених терористів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що на захоплених територіях росіяни використовують заклади охорони здоров’я для надання медичної допомоги пораненим представникам російсько-окупаційних військ.
Більшість поранених окупантів переважно знаходяться у центральних районних лікарнях до повного або часткового одужання, після чого їх переводять до медичної установи на ТОТ АР Крим, або безпосередньо на територію рф
Згідно з інформацією українського підпілля, ворог зазнає великих втрат серед особового складу та техніки поблизу Авдіївки. Приблизна кількість втрат противника на день на даному напрямку становить 300-400 осіб.
Доповнення
Центр національного спротиву також продовжує закликати усіх громадян України, які тимчасово перебувають під окупацією передавати інформацію про противника. Зазначимо, ЗС України мають на озброєнні сучасні та точні зразки озброєння, які вражають виключно військові цілі противника.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза, цивільне населення залишилося без доступу до якісної медицини. У Центрі нацспротиву наголошують, що на ТОТ бракує понад 3 тисячі медиків.