На окупованих територіях України гуманітарна криза: бракує медиків, ліків та лікарень

На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза, цивільне населення залишилося без доступу до якісної медицини. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Зазначається, що більшість лікарень на тимчасово окупованих територіях не функціонують. Понад половина лікарень вже перепрофільована у військові шпиталі. Ще частину окупанти просто закрили через брак кадрів.

У Центр нацспротиву наголошують, що на ТОТ бракує понад 3 тисячі медиків.

На ТОТ Донеччини спостерігається товарний дефіцит - Центр нацспротиву

Ті лікарні, які ще працюють, не надають якісних послуг людям. Місцеве населення передає ЦНС інформацію про те, що російські лікарі, які приїжджають на ТОТ у відрядження, навмисно ускладнюють їм життя. Люди змушені чекати на прийом лікарів тижнями. А якщо це вузькоспеціалізований фахівець, наприклад онколог, то понад місяць