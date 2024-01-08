На окупованих територіях України гуманітарна криза: бракує медиків, ліків та лікарень
Київ • УНН
Більшість цивільних лікарень на тимчасово окупованих територіях не функціонують, половину з них перетворили на шпиталі для окупантів.
На тимчасово окупованих територіях України загострюється гуманітарна криза, цивільне населення залишилося без доступу до якісної медицини. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що більшість лікарень на тимчасово окупованих територіях не функціонують. Понад половина лікарень вже перепрофільована у військові шпиталі. Ще частину окупанти просто закрили через брак кадрів.
У Центр нацспротиву наголошують, що на ТОТ бракує понад 3 тисячі медиків.
На ТОТ Донеччини спостерігається товарний дефіцит - Центр нацспротиву04.01.24, 07:15 • 123780 переглядiв
Ті лікарні, які ще працюють, не надають якісних послуг людям. Місцеве населення передає ЦНС інформацію про те, що російські лікарі, які приїжджають на ТОТ у відрядження, навмисно ускладнюють їм життя. Люди змушені чекати на прийом лікарів тижнями. А якщо це вузькоспеціалізований фахівець, наприклад онколог, то понад місяць
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Разом з тим відомо, що для росіян, які переїхали на ТОТ, місцеві адміністрації намагаються забезпечити кращі умови обслуговування. окупанти мають доступ до кращих ліків, в той час, коли місцеві вже не можуть купити ліки першої необхідності в аптеках.
Нагадаємо
Російські війська проводили рейди в окупованих південних селах, примушуючи мешканців приймати російські паспорти, обмежуючи права тих, хто чинить опір.