На оккупированных территориях Украины гуманитарный кризис: не хватает медиков, лекарств и больниц
Большинство гражданских больниц на временно оккупированных территориях не функционируют, половину из них превратили в госпитали для оккупантов.
По Запорожью россияне били предположительно "Искандер-М" и С-400 - глава ОВА
Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, попав в объекты инфраструктуры и жилые кварталы, в результате чего 5 человек получили ранения.
Получила контузию из-за атаки рф: в Центре спасения сообщили о состоянии львицы Юны
Состояние львицы Юны, которая получила контузию в результате ракетного обстрела под Киевом, улучшается: теперь она может поднять голову и устойчиво стоять. Координация все еще нарушена, но выздоровление продолжается.
В Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к войне
Лидеры Швеции призывают граждан готовиться к войне, подчеркивая необходимость укрепления обороны и подчеркивая важность вступления в НАТО.
Дым лесных пожаров и ископаемое топливо отравляют косаток - исследование
ПАУ из нефтегенных источников были обнаружены в южных косатках, обитающих вдоль побережья между штатом Вашингтон и Британской Колумбией.
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
Эксперт считает, что есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме.
Президент Украины впервые за историю двусторонних отношений созвонился с президентом Бахрейна
Зеленский и король Бахрейна обсудили продовольственную безопасность и Формулу мира в своем первом телефонном разговоре.
В Нижнем Тагиле взорвалась цистерна рядом с нефтебазой
Взрыв устройства, прикрепленного к цистерне, произошел возле нефтебазы в Нижнем Тагиле, второе устройство было найдено; о пострадавших не сообщается.
Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК
Двух военнослужащих Тернопольского ТЦК СП обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин.
Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах
Зеленский обсудил с эмиром Кувейта энергетическое и сельскохозяйственное сотрудничество, отметив взаимную поддержку и мирные усилия.