На временно оккупированных территориях Украины обостряется гуманитарный кризис, гражданское население осталось без доступа к качественной медицине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что большинство больниц на временно оккупированных территориях не функционируют. Более половины больниц уже перепрофилированы в военные госпитали. Еще часть оккупанты просто закрыли из-за нехватки кадров.

В Центр нацсопротивления отмечают, что на ВОТ не хватает более 3 тысяч медиков.

На ВОТ Донетчины наблюдается товарный дефицит - Центр нацсопротивления

Те больницы, которые еще работают, не оказывают качественных услуг людям. Местное население передает ЦНС информацию о том, что российские врачи, которые приезжают на ВОТ в командировки, намеренно усложняют им жизнь. Люди вынуждены ждать приема врачей неделями. А если это узкоспециализированный специалист, например онколог, то более месяца - резюмировали в Сопротивлении.

Дополнение

Вместе с тем известно, что для россиян, которые переехали на ВОТ, местные администрации пытаются обеспечить лучшие условия обслуживания. оккупанты имеют доступ к лучшим лекарствам, в то время, когда местные уже не могут купить лекарства первой необходимости в аптеках.

Напомним,

Российские войска проводили рейды в оккупированных южных селах, заставляя жителей принимать российские паспорта, ущемляя права тех, кто сопротивляется.