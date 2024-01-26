Оккупационная администрация на ВОТ Донетчины обещает пенсионерам гуманитарную помощь в обмен на вступление в партию "единая россия". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях россияне создали гуманитарный кризис. Жители не имеют денег на проживание. Поэтому рф решила использовать ситуацию в свою пользу, обещая помощь пенсионерам в обмен на партийный билет "единой россии".

Цель такой инициативы - создание видимости явок будущих членов путинской партии на нескольких открытых участках.

Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления

Напомним

В феврале оккупационная власть на ВОТ планирует отправиться по домам людей, чтобы "вдохновить" людей активно участвовать в "избирательном процессе". Также россияне упростили законодательство, позволяя принять участие в "выборах" по любому документу.