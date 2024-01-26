На Донеччині росіяни обстріляли Красногорівку: загинула жінка
Київ • УНН
Один мирний житель загинув і ще кілька отримали поранення під час численних російських артилерійських обстрілів Красногорівки, прифронтового міста в Донецькій області, що призвело до закликів до евакуації, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Росіяни впродовж дня декілька разів обстріляли Красногорівку через що загинув один мирний мешканець. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
1 людина загинула внаслідок численних обстрілів Красногорівки. .. жертвою росіян стала 60-річна жінка.
Деталі
Філашкін відзначив, що впродовж дня окупанти завдали по місту численних обстрілів з Градів та гармат 152 калібру.
У зв’язку із численними обстрілами, що не вщухають голова ОВА вкотре закликав людей евакуюватись.
Красногорівка вже десятий рік на лінії фронту і залишається однією з найгарячіших точок в області. Жити в місті означає щодня наражатися на смертельну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь!
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Нагадаємо
Ранком УНН писав, із посиланням на дані ОВА про те що протягом минулої доби, 25 січня, окупаційні війська рф завдали вісім по різних районах Донеччини. В результаті ворожих обстрілів було поранено шестеро людей та пошкоджено десятки будинків.