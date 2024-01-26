На Донеччині росіяни обстріляли Красногорівку: загинула жінка

Росіяни впродовж дня декілька разів обстріляли Красногорівку через що загинув один мирний мешканець. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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Філашкін відзначив, що впродовж дня окупанти завдали по місту численних обстрілів з Градів та гармат 152 калібру.

У зв’язку із численними обстрілами, що не вщухають голова ОВА вкотре закликав людей евакуюватись.

Красногорівка вже десятий рік на лінії фронту і залишається однією з найгарячіших точок в області. Жити в місті означає щодня наражатися на смертельну небезпеку! Бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь!