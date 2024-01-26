В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина

Россияне в течение дня несколько раз обстреляли Красногоровку из-за чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб в результате многочисленных обстрелов Красногоровки. ... жертвой россиян стала 60-летняя женщина. - написал Филашкин.

Детали

Филашкин отметил, что в течение дня оккупанты нанесли по городу многочисленные обстрелы из Градов и пушек 152 калибра.

В связи с многочисленными обстрелами, которые не утихают председатель ОВА в очередной раз призвал людей эвакуироваться.

Красногоровка уже десятый год на линии фронта и остается одной из самых горячих точек в области. Жить в городе означает ежедневно подвергаться смертельной опасности! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь! - написал Филашкин.

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Напомним,

Утром УНН писал, со ссылкой на данные ОВА о том, что за прошедшие сутки, 25 января, оккупационные войска рф нанесли восемь по разным районам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.