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В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина

В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 15:36  •  13028 просмотра

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Один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения во время многочисленных российских артиллерийских обстрелов Красногоровки, прифронтового города в Донецкой области, что привело к призывам к эвакуации, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Россияне в течение дня несколько раз обстреляли Красногоровку из-за чего погиб один мирный житель. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

1 человек погиб в результате многочисленных обстрелов Красногоровки. ... жертвой россиян стала 60-летняя женщина.

- написал Филашкин.

Детали

Филашкин отметил, что в течение дня оккупанты нанесли по городу многочисленные обстрелы из Градов и пушек 152 калибра.

В связи с многочисленными обстрелами, которые не утихают председатель ОВА в очередной раз призвал людей эвакуироваться.

Красногоровка уже десятый год на линии фронта и остается одной из самых горячих точек в области. Жить в городе означает ежедневно подвергаться смертельной опасности! Берегите себя и своих близких! Эвакуируйтесь! 

 - написал Филашкин.

россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: 6 пострадавших, среди них - двое детей26 январь 2024, 07:26 • 49065 просмотров

Напомним,

Утром УНН писал, со ссылкой на данные ОВА о том, что за прошедшие сутки, 25 января, оккупационные войска рф нанесли восемь по разным районам Донецкой области.  В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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В Донецкой области россияне обстреляли Красногоровку: погибла женщина

Один мирный житель погиб и еще несколько получили ранения во время многочисленных российских артиллерийских обстрелов Красногоровки, прифронтового города в Донецкой области, что привело к призывам к эвакуации, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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