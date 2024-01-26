За добу росіяни вісім разів обстрілювали Донеччину: є поранені та руйнування
Київ • УНН
Протягом минулої доби окупаційні війська рф завдали вісім по різних районах Донеччини. В результаті ворожих обстрілів було поранено шестеро людей та пошкоджено десятки будинків.
Протягом минулої доби, 25 січня, окупаційні війська рф завдали вісім по різних районах Донеччини. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
За словами Філашкіна, росіяни у Покровському районі росіяни обстріляли Авдіївку та ще низку громад.
У Мар'їнській громаді обстріляна Красногорівка та околиці Іллінки і Романівки. В Очеретинській громаді пошкоджено 2 будинки у Новобахмутівці. У Новогродівці пошкоджено 10 приватних будинків, 2 двоповерхівки, 3 корпуси лікарні та крамницю. У Мирнограді внаслідок ракетного удару поранено 6 людей, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 7 п'ятиповерхівок, крамницю, підприємство і 29 автомобілів
Він додав, що у Краматорському району під вогнем росіян опинились околиці Лиманської та Костянтинівської громад - без жертв та руйнувань.
Також окупанти завдали удару по Бахмутському районі. Зокрема, у Часовоярській громаді внаслідок обстрілу пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. Також у Сіверську пошкоджено 3 будинки і 1 адмінбудівлю.
Доповнення
Окремо голова Донецької ОВА наголосив, що з лінії фронту евакуйовано 95 осіб, у тому числі 26 дітей.
Нагадаємо
Мирноград у Донецькій області посеред ночі зазнав ракетного удару російських військ, постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей.
Росіяни обстріляли село на Донеччині: три житлові будинки знищені, ще десять пошкоджені – ДСНС25.01.24, 17:40 • 26232 перегляди